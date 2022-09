Inondations en Wallonie - Verviers: une prime de 550 euros pour amortir les surcoûts énergétiques des sinistrés

Le conseil communal de Verviers a pris connaissance lundi soir et a acté l'utilisation d'un subside de près de deux millions d'euros provenant du ministre du Logement wallon Collignon pour amortir les surcoûts énergétiques auxquels sont confrontés les ménages sinistrés lors des inondations de juillet 2021. Près de 3.500 ménages verviétois vont ainsi bénéficier de cet apport financier.L'aide sera octroyée aux habitants du périmètre des inondations mais tous ne pourront pas en bénéficier. Deux conditions sont requises. Premièrement, prouver le sinistre grâce à une attestation de l'assurance ou un accusé du Fonds des calamités. Et ensuite, prouver que les dégâts ont entraîné un surcoût énergétique: par exemple suite au recours à une solution de chauffage ainsi qu'à un déshumidificateur ou à l'intervention d'un technicien sur le réseau électrique ou la chaudière. Comme il s'agit d'une enveloppe fermée, l'aide ne pourra dépasser initialement 550 euros par ménage. Au total, ce sont 3.565 ménages qui répondent aux critères d'octroi sur les 3.828 ménages domiciliés dans les zones sinistrées au lendemain des inondations. Dans le cas où le montant de l'enveloppe ne serait pas dépensé, un montant supérieur serait alors alloué aux dossiers validés, a expliqué la bourgmestre Muriel Targnion. Un toute-boîte sera envoyé aux habitants concernés afin de les informer au mieux des démarches à effectuer auprès de la société Ores, opérateur des réseaux gaz et électricité. Ils ont jusqu'au 5 janvier 2023 pour se manifester. (Belga)