Le gouvernement va proposer une répartition de "l'enveloppe bien-être" au Groupe des dix

Le gouvernement fédéral va soumettre une proposition de répartition des 982 millions d'euros de "l'enveloppe bien-être" au Groupe des dix, a annoncé le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, dans un communiqué diffusé mardi après-midi à l'issue d'une réunion avec les principaux syndicats et les organisations patronales.

Les partenaires sociaux disposeront ensuite d'un mois pour travailler sur base de cette proposition de répartition et éventuellement l'améliorer. L'objectif de cette enveloppe est d'augmenter les allocations les plus basses dans un contexte économique difficile. Une réunion portant sur ce nouveau paquet d'aides avait eu lieu mi-septembre mais le Groupe des dix n'était pas parvenu à un accord sur la répartition des 982 millions d'euros composant cette enveloppe. La réunion de mardi visait donc à progresser dans ce dossier et à aborder plusieurs dossiers relatifs à la norme salariale et à la flambée des prix de l'énergie. "L'enveloppe bien-être sera distribuée à 100% et le plus vite possible. Le renforcement de la protection sociale est aujourd'hui indispensable pour garantir le pouvoir d'achat et donc la qualité de vie des retraités, des personnes handicapées et des allocataires sociaux", précise M. Dermagne. "Raboter ou étaler cette somme n'est pas une option pour moi." Il a également été convenu lors de la réunion que la concertation sur l'accord interprofessionnel allait débuter sans tarder. "Le gouvernement a appelé ce mardi les partenaires sociaux à œuvrer pour la stabilité et pour un accord social, à un moment où l'Europe est confrontée à une crise économique et de l'énergie importante", précise le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. (Belga)