Superprestige - Gullegem ajouté au calendrier, Boom remplace Gavere

Les organisateurs du Superprestige de cyclocross ont annoncé mardi avoir ajouté le cross de Gullegem au calendrier de la compétition.Le cross de Gullegem aura lieu le 7 janvier 2023 et sera la 7e et avant-dernière manche du Superprestige, qui se terminera le 11 février à Middelkerke. Par ailleurs, le cross de Gavere, qui a été repris au calendrier de la Coupe du monde, ne figure plus au calendrier du Superprestige. Il est remplacé par le cross de Boom, qui se déroulera le 3 décembre. Le Superprestige débutera le 29 octobre à Ruddervoorde. (Belga)