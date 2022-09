WTA Parme: Maryna Zanevska écarte en deux sets Lucia Bronzetti, tête de série N.8

Maryna Zanevska (WTA 97) a battu en deux sets (6-3, 6-2) l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 61), 8e tête de série, au premier tour de l'Open féminin de Parme, un tournoi WTA 250 joué sur terre battue et qui offre une dotation 251 750 dollars, mardi en Italie.

La Belge de 29 ans a profité de la friabilité du service de l'Italienne, breakée à quatre reprises dans la première manche, pour prendre les commandes du match (6-3). Zanevska, qui avait remporté ses deux premières rencontres face à la native de Rimini de 23 ans, dont un cinglant 6-1, 6-0 à Bucarest il y a deux semaines, a continué sur sa lancée dans la 2e manche. Rarement inquiétée dans le jeu, elle a ponctué la partie après 1h23 de jeu. "Je savais que cela allait être difficile car elle jouait devant son public mais j'ai fait un bon match et je suis contente de passer au tour suivant", a dit Zanevska à même le court. En huitièmes de finale, la native d'Odessa rencontrera la Hongroise de 24 ans Dalma Galfi (WTA 91), tombeuse en deux sets (6-1, 6-2) de la Russe issue des qualifications Erika Andreeva (WTA 132). Ce sera le 6e duel sur le circuit entre Galfi et Zanevska, la Belge menant 4 victoires à 1. Une autre Belge est présente à Parme: Kimberley Zimmermann (WTA 50 en double). La Bruxelloise de 26 ans joue le double en compagnie de la Hongroise Anna Bondar avec qui elle compose la première tête de série. Lauréates la semaine dernière du tournoi WTA 125 de Budapest, elles défieront la Polonaise Paula Kania-Chodun et la Tchèque Renata Voracova au premier tour. (Belga)