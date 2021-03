24 Hours Series - Podium en Tourisme pour Mathieu Detry aux 12 Heures du Mugello

Le Bruxellois Mathieu Detry (Audi) a terminé 3e de la division TCE (tourisme) aux 12 Heures du Mugello, en Italie, deuxième manche des 24 Hours Series.Disputées en deux parties, quatre heures le vendredi et huit heures le samedi, les 12 Heures du Mugello ont vu trois pilotes belges monter sur le podium. Accompagné par le Français Stéphane Perrin sur une Audi RS3 LMS de l'équipe belge AC Motorsport, Mathieu Detry a terminé 3e de la division TCE (qui réunit l'ensemble des voitures de tourisme) ainsi que de la catégorie TCR. Ils ont terminé à deux tours de la Cupra victorieuse et à la 17e place du classement général. Avant cette manche toscane, ils avaient terminé 4e aux 24 Heures de Dubaï en janvier dernier pour la première course du championnat. Si le duo Kurt Hensen/Philippe Wils (Porsche 718 Cayman) a terminé 6e de cette même division, ils ont en revanche remporté leur catégorie TCX. Au classement général, la victoire est revenue à la Porsche du Suisse Daniel Allemann et des Allemands Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer. (Belga)

