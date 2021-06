Un plus grand nombre de supporters qu'initialement prévu pourra assister aux matches du championnat d'Europe des nations de football dans le stade de Copenhague que ce qui avait été initialement prévu. Le gouvernement danois est parvenu à un accord avec la majorité des partis parlementaires dans la nuit de mercredi à jeudi. Désormais, 25.000 spectateurs par match seront autorisés à renter dans le stade. Pour les tout premiers matchs du championnat d'Europe sur le sol danois, 15.900 spectateurs avaient été prévus dans le stade qui peut contenir un maximum de 38.000 spectateurs.Quatre matchs du championnat d'Europe seront joués à Copenhague : les trois matchs du tour préliminaire de l'équipe nationale danoise contre la Finlande le 12 juin (18h00), la Belgique le 17 juin (18h00) et la Russie le 21 juin (21h00) ainsi qu'un match des huitièmes de finale le 28 juin (18h00). La Fédération danoise de football (DBU) a toutefois déclaré jeudi qu'il n'était pas réaliste d'espérer que 25.000 spectateurs puissent être accueillis au Parken Stadium samedi contre la Finlande samedi. L'espoir est d'y parvenir pour les deux matches suivants du Danemark, a déclaré Jakob Jensen, chef de la DBU, à la chaîne de télévision TV2 et à l'agence de presse Ritzau. (Belga)