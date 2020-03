Quarante-six touristes français et américains, retenus depuis vendredi sur un bateau de croisière à Louxor (sud de l'Égypte) en raison de cas de coronavirus, ont été rapatriés dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le ministère du Tourisme dans un communiqué."Un groupe de 46 touristes français et américains ont quitté le bateau de croisière (...) où 45 cas positifs avaient été annoncés" parmi la centaine de personnes qui se trouvaient à bord, selon la même source. En outre, mercredi matin, 18 touristes indiens ont été transférés à l'aéroport du Caire en vue de leur rapatriement, selon Abdel Fattah el-Assi, le président de l'autorité de surveillance des installations touristiques. Il s'agirait des derniers ressortissants étrangers présents sur le "A-Sara", bateau de croisière immobilisé depuis la semaine dernière à Louxor en raison de contaminations au Covid-19. "Ces étrangers ont quitté le gouvernorat de Louxor et ont été rapatriés (...) à la demande de leur pays et en coordination avec l'OMS", a souligné mardi soir le ministère de la Santé dans un autre communiqué. Trente-trois des touristes à bord du bateau dont 14 Français ont été hospitalisés ce weekend. (Belga)