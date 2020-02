Ving-six nouvelles places et un budget supplémentaire de 503.000 euros seront octroyés structurellement aux maisons d'accueil, de vie communautaire et aux abris de nuit wallon, a décidé, jeudi soir, le gouvernement régional.Les maisons d'accueil offrent un hébergement temporaire aux personnes en difficultés sociales. Un accompagnement y est également mis en place pour les soutenir dans l'acquisition ou la récupération de leur autonomie. Les abris de nuit, quant à eux, assurent un hébergement collectif d'urgence pour la nuit. "Il est essentiel que les pouvoirs publics puissent assurer, à toutes les personnes en détresse sociale, une solution d'accueil, d'hébergement et de soutien pour leur permettre de se reconstruire, de retrouver leur autonomie et de vivre pleinement. Ces 26 nouvelles places qui s'inscrivent dans la durée répondent à cet objectif", a souligné la ministre wallonne de l'Action sociale, Christie Morreale (PS). (Belga)