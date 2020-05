60 nouvelles hospitalisations et 47 décès en 24 heures en Belgique

Au cours des 24 dernières heures, l'épidémie de coronavirus a fait 47 nouveaux décès en Belgique. On a dénombré 60 nouvelles hospitalisations, ont indiqué dimanche le Centre de crise et le SPF Santé publique dans leur bilan quotidien.Sur la même période, 170 personnes ont pu quitter l'hôpital. Il y a, à l'heure actuelle, encore 1.622 personnes hospitalisées (-128), dont 371 en soins intensifs (+7). Ces dernières 24 heures, 291 nouveaux cas positifs ont également été confirmés (169 patients en Flandre, 84 en Wallonie et 36 à Bruxelles), portant le nombre total de cas avérés à 55.280. 14.630 patients, déclarés guéris, sont sortis de l'hôpital depuis le 15 mars. Parmi les 47 décès comptabilisés ces 24 dernières heures, 22 ont eu lieu à l'hôpital et 24 dans une maison de repos et de soins. Pour ce dernier groupe, 79% ont été confirmés par un test Covid-19. Quelque 9.052 décès ont été rapportés depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas continue à augmenter sur le territoire belge mais la courbe des nouvelles hospitalisations fléchit. "Donc, tenez bon et suivez les mesures générales", ponctue le communiqué. (Belga)

