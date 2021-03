Classement de la 6e étape de Paris-Nice (WT) disputée vendredi sur 202,4 km entre Brignoles et Biot, en France:1. Primoz Roglic (Slo/Jumbo-Visma), les 202,4 km en 4h40:22 2. Christophe Laporte (Fra) m.t. 3. Michael Matthews (Aus) 4. Dylan Teuns (Bel), 5. Aurélien Paret Peintre (Fra, 6. Lucas Hamilton (Aus), 7. Bryan Coquard (Fra), 8. Quentin Pacher (Fra), 9. Sergio Henao Montoya (Col), 10. Krists Neilands (Let), 11. Ion Izagirre Insausti (Esp), 12. Dorian Godon (Fra), 13. Pierre Latour (Fra), 14. Simon Geschke (All), 15. Dylan van Baarle (P-B), 16. Ben O'Connor (Aus), 17. Guillaume Martin (Fra), 18. Tiesj Benoot (Bel), 19. Maximilian Schachmann (All) , 20. Jasper Philipsen (Bel), 21. Matteo Jorgenson (USA), 22. Luis Leon Sanchez (Esp), 23. David Gaudu (Fra), 24. Warren Barguil (Fra), 25. Jack Haig (Aus), 26. Harm Vanhoucke (Bel), 27. Steven Kruijswijk (P-B), 28. Aleksandr Vlasov (Rus), 29. Bob Jungels (Lux), 30. Jai Hindley (Aus), 31. Louis Meintjes (AfS), 32. Mattia Cattaneo (Ita), 33. Odd Christian Eiking (Nor), 34. Jacopo Mosca (Ita), 35. George Bennett (N-Z), 36. Neilson Powless (USA), 37. Rui Costa (Por), 38. Fabio Aru (Ita), 39. Giacomo Nizzolo (Ita) 0:11, 40. Sep Vanmarcke (Bel) 0:12, 41. Anthony Turgis (Fra) 0:24, 42. Gino Mäder (Sui) 0:27, 43. Jasper Stuyven (Bel) 0:40, 44. Matteo Trentin (Ita) , 45. David de la Cruz (Esp) 0:45, 46. Stefano Oldani (Ita) 0:47, 47. Kristian Sbaragli (Ita)0:49, 48. Sam Oomen (P-B) 0:54, 49. José Rojas (Esp) , 50. Ignatas Konovalovas (Lit), 51. Danny van Poppel (P-B) 0:56, 52. Florian Senechal (Fra) 0:57, 53. Julien Bernard (Fra) 0:59, 54. Patrick Bevin (N-Z)1:06, 55. Nacer Bouhanni (Fra) 1:21, 56. Jorge Arcas (Esp), 57. Jonas Rutsch (All) 1:39, 58. Connor Suift (G-B) 1:42, 59. Cyril Gautier (Fra 1:44, 60. Alexander Kristoff (Nor) 1:49, 61. Laurens De Plus (Bel) 2:05, 62. Oliver Naesen (Bel), 63. Rein Taaramäe (Est) , 64. Rohan Dennis (Aus) ; 65. Sven Erik Bystrøm (Nor), 66. Jonas Koch (All), 67. Sam Bennett (Irl) 2:09, 68. Felix Grossschartner (Aut) 2:40, 69. Luke Durbridge (Aus) , 70. Omar Fraile Matarranz (Esp) 2:42, 71. Taco van der Hoorn (P-B) , 72. Scott Thwaites (G-B), 73. Nils Politt (All) 2:56, 74. Edvald Boasson Hagen (Nor) 3:03, 75. Lennard Hofstede (P-B) , 76. Tim Declercq (Bel) 3:04, 77. Michael Mørkøv (Dan), 78. Yves Lampaert (Bel) , 79. Cyril Lemoine (Fra) 3:26, 80. Imanol Erviti (Esp) 3:33, 81. Sebastian Mora Vedri (Esp), 82. Pierre-Luc Périchon (Fra) , 83. Philippe Gilbert (Bel), 84. Nils Eekhoff (P-B) , 85. Bruno Armirail (Fra), 86. Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo, 87. Kenny Elissonde (Fra), 88. Gregor Mühlberger (Aut) , 89. Ben Suift (G-B), 90. Heinrich Haussler (Aus), 91. Piet Allegaert (Bel) , 92. John Degenkolb (All) , 93. Rudy Barbier (Fra) 3:59, 94. Damien Touze (Fra) 4:29, 95. Matteo Sobrero (Ita) 4:35, 96. Stan Dewulf (Bel), 97. Victor Campenaerts (Bel) , 98. Arnaud Demare (Fra) 4:54, 99. Magnus Cort (Dan) 4:57, 100. Florian Vermeersch (Bel) 6:00, 101. Cyril Barthe (Fra) , 102. Stefan Bissegger (Sui) 6:05, 103. Maximilian Walscheid (All) 7:05, 104. Thomas De Gendt (Bel), 105. Fabien Doubey (Fra) , 106. Rui Oliveira (Por) 7:21, 107. Jelle Wallays (Bel) 7:29, 108. Clément Russo (Fra) 7:56, 109. Rick Zabel (All) 7:56, 110. Jos van Emden (P-B) , 111. Jacopo Guarnieri (Ita) , 112. Alexey Lutsenko (Kaz) 8:26, 113. Casper Pedersen (Dan) 9:00, 114. Jonathan Hivert (Fra)9:14, 115. Daniel McLay (G-B) , 116. Senne Leysen (Bel) 12:02, 117. Marco Haller (Aut), 118. Edward Theuns (Bel) , 119. Michael Schwarzmann (All) , 120. Alex Kirsch (Lux), 121. Pascal Ackermann (All), 122. Oscar Riesebeek (P-B), 123. Mads Pedersen (Dan), 124. Alex Edmondson (Aus), 125. Alexander Konychev (Ita) 16:39, 126. Jordi Meeus (Bel), 127. Jérémy Lecroq (Fra), 128. Rémi Cavagna (Fra) , 129. Boy van Poppel (P-B), 130. Cesare Benedetti (Ita), 131. Ramon Sinkeldam (P-B) 132. Sander Armée (Bel) , 133. Johan Jacobs (Sui) , 134. Yukiya Arashiro (Jpn) , 135. Andrey Amador (C-R), 136. Phil Bauhaus (All) , 137. André Greipel (All), 138. Matthias Brändle (Aut), 139. Cees Bol (P-B) , 140. Dries De Bondt (Bel) 17:14, 141. Anthony Perez (Fra), 142. Jasha Sütterlin (All) :26:58. (Belga)