Les services de soins intensifs des hôpitaux belges comptent aujourd'hui 759 lits supplémentaires, en plus des 1.900 déjà disponibles en temps normal, a affirmé dimanche la ministre de la Santé publique Maggie De Block dans De Zevende Dag. Et cela va encore augmenter.Actuellement, 290 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés en soins intensifs, selon le SPF Santé publique, soit 52 en plus en 24 heures. Mais ce sont au total 1.380 malades du Covid-19 qui sont hospitalisés. Les hôpitaux parviennent à gérer pour le moment, confirme la ministre De Block. Tout est fait pour cela continue, d'où le dégagement de 759 lits supplémentaires. (Belga)