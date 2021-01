A Bruxelles, plus besoin de prescription pour se faire tester

A Bruxelles, la Commission communautaire commune a décidé de simplifier la procédure de test pour faciliter le dépistage des personnes symptomatiques au coronavirus et de celles identifiées comme contacts à haut risque. Concrètement, les rendez-vous pour se faire tester pourront désormais être pris sans prescription via la plateforme : https://brussels.testcovid.be.Les personnes testées devront toutefois déclarer sur l'honneur qu'elles présentent effectivement des symptômes susceptibles d'être liés à la Covid-19. Selon la Commission communautaire commune, cette nouvelle procédure facilitera notamment le dépistage des personnes symptomatiques ou des contacts à haut risque n'ayant pas de médecin généraliste attitré. "Un médecin généraliste présent au centre de test pourra en effet créer directement une prescription pour dépister les personnes symptomatiques ou les contacts à haut risque arrivant au centre de test après avoir pris un rendez-vous sans prescription", explique-t-elle. La semaine dernière, la conférence interministérielle Santé a décidé qu'à partir du 25 janvier, tous les contacts à haut risque devront se faire tester le 1er et le 7e jour de leur quarantaine afin de limiter davantage la propagation du virus. (Belga)

