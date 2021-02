Les Green Bay Packers ont encore échoué dans leur quête du Super Bowl, mais leur emblématique quarterback Aaron Rodgers a été élu pour la troisième fois de sa carrière meilleur joueur de la saison de la Ligue professionnelle de football américain (NFL), a annoncé samedi la NFL à la veille de la finale entre Kansas City et Tampa Bay.Rodgers, 37 ans, a livré la meilleure saison de sa carrière depuis ses débuts NFL en 2005 avec 48 passes de touchdown pour seulement cinq interceptions. Sous sa conduite, les Packers ont terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de NFL (13 victoires et trois défaites), mais la franchise du Wisconsin a échoué en finale de Conférence face aux Buccaneers de Tom Brady (défaite 31-26). Rodgers avait déjà été sacré meilleur joueur (MVP) de NFL en 2011 et 2014 et a remporté une fois le Super Bowl, le titre suprême du football américain, en février 2011 avec les Packers, son équipe depuis ses débuts en NFL. "Remporter ce titre (de MVP) lors de ma 13e saison comme quarterback titulaire est quelque chose de très spécial, en plus avec une nouvelle formation offensive, c'est quelque chose dont je suis très fier", a-t-il expliqué. Le Californien de naissance rejoint un club fermé de joueurs ayant été sacrés au moins trois fois MVP comprenant Jim Brown (3), Johnny Unitas (3), Peyton Manning (5) et Tom Brady (4). (Belga)