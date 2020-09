L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) a abandonné dès la 3e épreuve spéciale du Rallye de Turquie, samedi matin près de Marmaris (sud-ouest), avec un problème de direction, a indiqué l'équipe sud-coréenne.Leader de l'équipe Hyundai et champion du monde en titre, Tänak s'était replacé dans la course au titre en remportant début septembre le rallye de son pays. Septième vendredi soir après les deux premières spéciales, il était en mode attaque, à 6 km de la fin de la première spéciale de la journée (Yesilbelde, ES3, 31,79 km) quand sa Hyundai a tiré tout droit sur une portion rapide et est sortie de la piste sans que son pilote puisse la rattraper. Le pilote et son copilote n'ont souffert d'aucune blessure dans l'accident. Le problème mécanique sera examiné dès le retour de la voiture au Parc d'assistance de Marmaris, a indiqué Hyundai. Les espoirs du pilote estonien dans la course au titre mondial sont douchés par cet abandon prématuré. Après l'ES4, samedi matin, Sébastien Ogier (Toyota), vainqueur l'an dernier et leader du championnat, était en tête du rallye, devant Thierry Neuville (Hyundai), Elfyn Evans (Toyota) et Sébastien Loeb (Hyundai), en tête vendredi soir après les deux premières spéciales. Deux passages dans une boucle de trois spéciales sont prévus samedi lors de cette 2e journée, soit 107 km chronométrés sur des pistes rocailleuses et très cassantes. (Belga)