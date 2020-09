Abandon pour Gilles Magnus (Audi) au Nürburgring

Le Belge Gilles Magnus (Audi) a abandonné ce samedi matin dans la Course 2 de la deuxième manche du FIA WTCR au Nürburgring, en Allemagne.Disputée dans des conditions humides comme la Course 1 de la veille, la Course 2 de la Coupe du Monde des voitures de tourisme disputée sur la Nordschleife du Nürburgring n'a pas souri au jeune pilote anversois. Coupable d'une petite erreur dans un enchaînement, Magnus a percuté le mur de pneus, abandonnant dans le deuxième des trois tours. C'est son premier abandon en quatre courses. La Course 2 a été remportée par le leader du championnat, le Français Yann Erhlacher (Lynk&Co) devant son équipier suédois Thed Björk. L'Argentin Nestor Girolami (Honda) complète le podium. Le FIA WTCR attendra déjà le cap de la mi-championnat lors de la prochaine manche sur le Slovakia Ring, du 10 au 11 octobre. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.