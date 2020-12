Jusqu'à plus de 50 centimètres de neige sont tombés dans la nuit dans les Alpes suisses, surtout au Tessin, dans les Grisons et en Valais. Les trafics ferroviaire et routier s'en trouvent perturbés. Les météorologues attendent de nouvelles chutes d'or blanc samedi.L'hiver a fait son apparition vendredi au Tessin. Le trafic lourd est samedi toujours bloqué sur l'autoroute A2 en direction de Chiasso. Plusieurs axes routiers ont été fermés. SRF Meteo a indiqué samedi sur Twitter que 19 centimètres de neige ont été mesurés à Locarno (Tessin). Soixante-huit centimètres sont tombés à San Bernardino (Grisons) et 53 centimètres dans le village du Simplon (Valais). En Suisse romande aussi, la neige a montré le bout de son nez, mais dans une moindre mesure qu'au Tessin. "La neige est de retour. Et malheureusement aussi les accidents", a écrit la police cantonale bernoise samedi sur Twitter. Depuis vendredi soir, douze accidents de la circulation lui ont été signalés. Une personne a été blessée selon les dernières informations. Selon MétéoSuisse, les précipitations devraient durer jusque dimanche. (Belga)