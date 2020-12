Accident mortel dans la région d'Ath

Un tragique accident de la circulation s'est produit vendredi soir dans la région d'Ath où une voiture a percuté un train. Le conducteur du véhicule a été tué sur le coup, indiquent les pompiers. On ignore les circonstances de cette collision.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir, peu après 19h30, qu'une collision entre un train et une voiture s'est produite au passage à niveau de la rue de Probideau à Villers-Notre-Dame, dans l'entité d'Ath. Pour une raison encore indéterminée, une voiture a franchi ce passage à niveau, équipé d'un système de fermeture par des demi-barrières, puis est entrée en collision avec un train qui circulait sur la ligne 94, dans le sens Tournai-Ath-Bruxelles. "Il s'agit d'un homme qui était seul à bord de ce véhicule. La victime n'a pas encore été désincarcérée des tôles de sa voiture", indiquait vers 20h15 le lieutenant Ludovic Hayez, qui dirige l'intervention. Suite à cette collision, la circulation ferroviaire a été bloquée entre Leuze et Ath et les passagers du train accidenté ont été pris en charge. La SNCB a mis en place un système de navettes par bus entre la gare de Mouscron et celle d'Ath. (Belga)

