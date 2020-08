Accident mortel dans la région de Bernissart

Un accident de la route impliquant deux voitures s'est produit vendredi soir dans la région de Bernissart, entre Tournai et Mons. Une ressortissante française a été tuée sur le coup. Cinq autres personnes ont été hospitalisées.Les services de secours de Wallonie picarde ont été appelés à intervenir vendredi peu avant 21h00 pour une collision entre deux voitures survenue le long de la route de Mons à Ville-Pommeroeul, dans l'entité de Bernissart. Venant des zones Wapi et du Borinage, deux SMUR, cinq ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. L'accident s'est produit entre une voiture immatriculée en Belgique, occupée par une seule personne, et un véhicule immatriculé en France transportant cinq personnes. A l'arrivée des urgentistes, la ressortissante française était déjà décédée. Deux des cinq occupants, grièvement blessés, ont dû être désincarcérés. Ces deux personnes et les deux autres occupants du véhicule ont été répartis dans divers centres hospitaliers de la région. Dans l'autre voiture, le conducteur a pu s'extraire seul de son véhicule. Légèrement blessé, le chauffeur a également été admis en milieu hospitalier. A 22h30, la route de Mons (RN50) à hauteur de Ville-Pommeroeul était toujours fermée à la circulation, dans les deux sens. Des déviations locales ont été mises en place par la police de Péruwelz-Bernissart. Les services de secours sont toujours sur place et procèdent au nettoyage de cette chaussée. Un représentant du parquet de Tournai-Mons doit descendre sur les lieux. (Belga)

