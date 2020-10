Frank Vandenbroucke, retiré de la vie politique active depuis de nombreuses années, fera son retour au gouvernement fédéral. Il sera Vice-premier, et ministre de la Santé publique et des Affaires sociales dans l'équipe dirigée par le libéral Alexander De Croo, a indiqué mercredi soir le président du sp.a Conner Rousseau, sur Instagram, confirmant de facto l'effet de surprise qu'il avait promise en début de soirée.L'ancien homme politique socialiste fait donc un comeback inattendu. A quelques jours de son 65e anniversaire, Frank Vandenbroucke sera la figure de proue du sp.a dans le gouvernement Vivaldi, à côté d'un autre ministre dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Il avait arrêté la politique en 2011, pour se consacrer à sa carrière académique. Il avait déjà été chargé des Affaires sociales (et des Pensions) dans le gouvernement Verhofstadt I. (Belga)