Eleven Sports - qui détient les droits médias de la Pro League jusque 2025 - a conclu un accord avec la RTBF autour des résumés des matches du samedi et du dimanche soir et de l'émission La Tribune pour les cinq prochaines années, annoncent les deux acteurs vendredi. L'accord devrait également permettre de voir plus de football féminin à la télévision.L'accord prévoit une collaboration plus étroite sur le plan numérique mais aussi rédactionnel. Benjamin Deceuninck, présentateur de l'émission du lundi soir sur la RTBF, commentera par exemple chaque semaine des matchs sur les chaînes consacrées à la Jupiler Pro League qui seront lancées par Eleven la semaine prochaine. Les téléspectateurs du service public pourront de leur côté profiter des images des matches lors des émissions sportives que sont Studio Foot, Le Week-end Sportif ou encore La Tribune. L'accord vaut également pour la Women Super League. "Eleven et la RTBF entendent ainsi donner un maximum de visibilité au football féminin", affirment les sociétés. En février dernier, la Pro League a décidé d'octroyer à Eleven les droits médias du football belge pour les cinq prochaines années, pour 103 millions d'euros annuels. Un autre accord passé avec Proximus permettra à l'opérateur télécom de diffuser en direct les matchs de Pro League et de Division 1B. (Belga)