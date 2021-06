ACCORD INTERPROFESSIONNEL 2021-2022 - Syndicats et employeurs ont dégagé un accord sur les dossiers sociaux sensibles

Les syndicats et les employeurs ont dégagé un accord dans la nuit de lundi à mardi, après des heures de pourparlers, sur les dossiers sociaux sensibles qui faisaient l'objet d'âpres négociations depuis plusieurs semaines, ont confirmé les partenaires sociaux.Le salaire minimum sera relevé et les emplois de fin de carrière seront envisageables dès 55 ans. Les pensions complémentaires demeureront possibles, mais au plus tôt dès 60 ans et des heures supplémentaires avantageuses fiscalement pourront être prestées. Les partenaires sociaux sont parvenus à dégager un accord à ces égards. Ils devront encore le présenter au gouvernement ultérieurement de même qu'à leurs rangs. (Belga)

