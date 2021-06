L'Europe demande "la réciprocité" aux Etats-Unis en matière d'accueil des touristes européens, concernant notamment la quarantaine, dans le cadre de l'allègement des restrictions liées au Covid-19, a indiqué lundi le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton sur la radio privée RTL.Les Vingt-Sept s'étaient mis d'accord dès le 19 mai pour permettre l'entrée dans l'UE aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires des vaccins contre le Covid autorisés au niveau européen. Les voyageurs doivent ainsi avoir été entièrement vaccinés depuis au moins 14 jours, avec les deux doses de Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca ou la dose unique de Johnson & Johnson. L'Union européenne avait proposé qu'il n'y ait ni test, ni quarantaine, imposés pour les personnes entièrement vaccinées, mais ces décisions sont in fine du ressort de chaque Etat membre. La France, qui rouvre à partir du 9 juin les flux de voyageurs en fonction d'un code couleur, va par exemple continuer d'exiger un test négatif (PCR ou antigénique) pour les voyageurs en provenance des Etats-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non. Interrogé sur le tourisme, M. Breton a indiqué qu'il aurait "ce soir un entretien avec [son] homologue américain, le responsable des vaccins américains, pour précisément évoquer cette question" de l'accueil des Américains en Europe, et vice-versa. "Nous accueillons déjà des touristes américains à partir du moment où ils sont vaccinés, à partir du moment où ils ont eu les deux doses et qu'on a attendu le délai de 15 jours. J'insiste que nous voulons la réciprocité, et je vais parler de cela tout à l'heure, parce que pour l'instant nous avons encore la quarantaine aux Etats-Unis" pour les Européens, a déclaré le commissaire européen. Concernant la Chine, M. Breton a déclaré: "on regarde l'évolution de la pandémie. Il y a la réciprocité aussi. Il faut effectivement qu'à partir du moment où on accueille des touristes chinois, il y ait la même réciprocité, à situation comparable". (Belga)