Achat de 18 avions Rafale par la Grèce: 6 neufs, 12 d'occasion

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a précisé dimanche que six des dix-huit avions de combat français Rafale dont la Grèce avait annoncé la veille l'acquisition seraient neufs et douze d'occasion."Il s'agit de six appareils neufs et douze qui ont été utilisés un peu", a indiqué le Premier ministre qui avait annoncé samedi un important programme d'armement sur dix ans sur fond des tensions avec la Turquie voisine. "Les premiers appareils vont arriver en Grèce en 2021 et l'achat sera achevé début 2022", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse à Thessalonique (nord), deuxième ville du pays. Le Premier ministre n'a pas précisé le coût de cet achat de ces appareils qui vont remplacer des Mirage-2000, français également. Samedi, lors d'un discours à l'occasion de la rentrée économique et politique du pays, Kyriakos Mitsotakis avait déclaré que "l'heure était venue de renforcer nos forces armées" soulignant que "ce programme important formera un bouclier national". La ministre française des Armées, Florence Parly, et Dassault Aviation s'étaient vivement félicités de ce choix. La tension entre la Grèce et la Turquie Méditerranée orientale a atteint un pic ces dernières semaines après le déploiement du navire turc de recherche Oruç Reis escorté des navires de guerre turcs dans une zone maritime disputée en Méditerranée orientale par les deux pays voisins. Cette zone est considérée riche en hydrocarbures. La Grèce a obtenu le soutien de l'UE et en particulier de la France qui a effectué récemment avec les forces navales grecques des manoeuvres militaires communes près de cette zone disputée. (Belga)

