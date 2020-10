Achat de terres agricoles par Colruyt: une "atteinte au modèle agricole familial"

La Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) dénonce jeudi la politique d'achat de terres agricoles par Colruyt Group, estimant que le modèle agricole suggéré par la chaîne de distribution est en opposition avec le modèle d'agriculture familiale et représente une menace au principe d'indépendance et d'autonomie de décision des agriculteurs.Selon la Fédération, Colruyt Group se réserve, avec son projet d'achat de terres agricoles, "le droit d'imposer à l'agriculteur exploitant les terres ses choix, tant de la nature de la production que du mode de production". La FWA souligne son attachement au "bail à ferme", qui assure que la liberté de culture "reste entièrement aux mains de l'exploitant" et rappelle qu'elle a fermement défendu ce principe "lors des discussions sur la réforme du bail sous la précédente législature wallonne". Tout comme la Fédération unie de groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs (Fugea) et les syndicats agricoles flamands Boerenbond et ABS, la FWA craint que l'arrivée de Colruyt Group sur le marché n'intensifie la spéculation foncière dont font l'objet les terres agricoles. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.