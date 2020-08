L'action "stop au racisme meurtrier et à la brutalité policière" a été organisée vendredi place Saint-Lambert à Liège par le mouvement Campagne Solidarity. Au total, plus de 50 personnes ont participé à l'initiative, pour lutter contre le racisme et les brutalités policières.Le rassemblement s'est déroulé de 18h30 à 19h30. De nombreux Liégeois avaient fait le déplacement pour militer pacifiquement. Après le discours d'un des membres et la lecture d'un témoignage relatant des faits de violence policière, les militants ont scandé des slogans contre le racisme. "Nous avons organisé cet événement à la hâte en début de semaine pour réagir aux faits de brutalité policière et au salut nazi qui ont eu lieu à l'aéroport de Charleroi", explique Jérémiah David membre de Campagne Solidarity. "Il est important de réagir à ce type d'actualité, car l'indifférence ne ferait qu'augmenter le seuil d'acceptabilité", souligne-t-il. Campagne Salodarity est un mouvement qui a été lancé en juillet à Liège par le parti socialiste de lutte (PSL). D'autres actions de ce type seront organisées prochainement. (Belga)