Affaire Epstein - L'ex-collaboratrice d'Epstein Ghislaine Maxwell arrêtée aux Etats-Unis

Ghislaine Maxwell, l'ex-collaboratrice du financier new-yorkais défunt Jeffrey Epstein, accusé de multiples agressions sexuelles sur mineures, a été arrêtée aux Etats-Unis, ont annoncé jeudi plusieurs médias américains.Selon les chaînes ABC et NBC, qui citent des sources des forces de l'ordre, la fille du magnat britannique des médias Robert Maxwell a été arrêtée dans l'Etat du New Hampshire et devrait être présentée à un juge fédéral dans la journée. (Belga)

