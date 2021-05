Affaire Jürgen Conings - Le "patron" du SGRS assure son personnel de son "entière confiance"

Le chef du Service général de Renseignement et de Sécurité (SGRS, les renseignements militaires), le général-major Philippe Boucké, a assuré jeudi son personnel de son "entière confiance", tout en exprimant son espoir de disposer "entièrement des moyens nécessaires" à l'accomplissement de ses tâches."Depuis la disparition de Jürgen Conings (ce caporal-chef soupçonné de sympathies d'extrême droite en fuite depuis dix jours après avoir dérobé des armes et des munitions, ndlr), le SGRS est visé par des critiques acerbes. Les accusations fusent et font mal. Nous n'allons pas réagir sur le coup de l'émotion. Nous allons nous défendre là où nous devons le faire, devant les instances compétentes", indique-t-il dans un message adressé à l'ensemble de son personnel. "Dans ces moments pénibles, je tiens à réitérer mon entière confiance en vous, en votre travail et dans nos capacités à relever les nombreux défis", ajoute le général Boucké dans ce message dont l'agence Belga a obtenu une copie. Sur base des recommandations de la commission d'enquête des attentats du 22 mars 2016 et d'un audit de mai 2018, le SGRS s'est remis en question et a implémenté une nouvelle structure globale pour le Service. "D'une part aujourd'hui, cette nouvelle structure est une réalité, et d'autre part, le travail a perduré en qualité depuis sa mise en place. Ceci est déjà une belle réalisation en soi", poursuit l'officier. "Soyez convaincus que notre nouvelle structure sera encore plus efficace et efficiente lorsqu'elle pourra disposer entièrement des moyens nécessaires", affirme-t-il encore. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.