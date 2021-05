Affaire Jürgen Conings - Le service des screenings de sécurité n'a pas accès à toutes les données du SGRS

Le service qui, au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS, service de renseignement militaire), s'occupe des screenings de sécurité, n'a lui-même pas accès à toutes les banques de données du SGRS, peut-on lire samedi dans le Morgen. Le comité de contrôle de ces services, le Comité R, avait déjà pointé ce problème en 2019, mais cela n'a pas changé.Une récente note du Comité R rappelle les différentes recommandations des dernières années, et la question de la circulation de l'information revient régulièrement comme problème à résoudre. Au SGRS, on indique que l'accès à certaines données est bloqué pour des questions de protection de la vie privée. (Belga)

