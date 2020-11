Depuis plusieurs jours, plusieurs personnalités du monde de la culture en Belgique et à l'international affichent leur soutien à la famille de Mawda, petite fille kurde de deux ans qui avait trouvé la mort dans une course-poursuite avec la police belge dans en mai 2018, relève lundi La Libre Belgique.Le réalisateur britannique multirécompensé Ken Loach a partagé dans une vidéo de soutien à l'association belge #Justice4Mawda, qui accompagne la famille kurde et milite contre les violences policières et le racisme. Le 11 novembre, le bassiste du groupe Pink Floyd, Roger Waters, a aussi publié un message dans une vidéo de plus de deux minutes adressée aux citoyens belges: "Faites du bruit. Ne les laissez pas balayer la mort d'un enfant sous le tapis. Ce n'est pas sa faute si elle est née dans un pays déchiré par la guerre. Mon cœur se brise pour elle et sa famille". En Belgique aussi, plusieurs personnalités ont adressé leur message par vidéos, parmi lesquelles l'acteur de théâtre David Murgia, l'acteur Yannick Renier, ou encore l'écrivain Thomas Lavachery. Tous marquent leur adhésion aux combats menés par #Justice4Mawda. Ces vidéos de soutien arrivent quelques jours avant le procès du policier pour homicide involontaire qui s'ouvrira le 23 novembre au tribunal de première instance de Mons. (Belga)