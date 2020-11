Afghanistan: des explosions secouent le centre de Kaboul et font des victimes

Une série de fortes explosions ont secoué le centre de Kaboul samedi, venant notamment de roquettes s'étant abattues près de la Zone verte où se trouvent ambassades et compagnies internationales. Selon l'agence de presse dpa, il y a cinq morts et 21 blessés.Il s'agit de "plusieurs roquettes", a confirmé le porte-parole de la police de la capitale afghane, Ferdaws Faramarz. Des photos sur les réseaux sociaux semblent montrer des dommages sur le mur extérieur d'un vaste complexe médical. Les explosions se sont produites dans des zones densément peuplées, notamment à proximité de la Zone verte centrale et dans un quartier du nord. Aucune revendication n'a pour l'heure été émise. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs déclaré que deux petites explosions de "bombe collante" avaient été signalées plus tôt samedi matin, dont une qui a frappé une voiture de police, tuant un policier et en blessant trois autres. Les explosions surviennent avant les rencontres prévues samedi à Doha, capitale du Qatar, entre le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et les négociateurs des talibans et du gouvernement afghan, qu'il doit voir séparément. Une vague de violence secoue l'Afghanistan depuis des mois. (Belga)

