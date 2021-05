Afghanistan: des professeurs d'université tués dans un attentat contre un bus

Au moins quatre personnes, dont deux professeurs d'université, ont été tuées et plusieurs autres blessées dans l'explosion d'une bombe au passage de leur bus au nord de Kaboul samedi, ont indiqué des officiels.Le bus a été touché dans la ville de Charikar, capitale de la province de Parwan, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Tareq Arian. "Quatre personnes ont été tuées et onze ont été blessées", a déclaré M. Arian. Abdullah Abdullah, qui dirige le processus de paix dans le pays, a condamné l'incident, qu'il a qualifié d'"attaque terroriste". Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attentat, et les talibans ont nié être impliqués. (Belga)

