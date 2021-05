Afrique du Sud: sept morts dans un accident impliquant un camion de produits chimiques

Un poids lourd transportant des produits inflammables est entré en collision avec trois véhicules dans la province du KwaZulu Natal, en Afrique du Sud, provoquant la mort de sept personnes et faisant plus de quarante blessés, a-t-on appris auprès des services de secours."Sept personnes ont été mortellement blessées dans l'accident", ont tweeté les services de secours de la province, qui ont appelé les automobilistes à la prudence. Le groupe hospitalier privé Netcare, dont les équipes ont participé aux secours, a déclaré à l'AFP que "quarante-quatre personnes avaient été blessés" et soignées sur place. Le poids lourd chargé de produits inflammables était notamment en train de brûler, ainsi qu'un bus, selon des images de la South African Broadcasting Corporation. (Belga)

