Agression au sabre et à la machette à Charleroi: le suspect interpellé a été relâché

Le suspect interpellé quelques heures après l'agression d'une personne à coups de sabre et de machette sur le boulevard Jacques Bertrand à Charleroi a été relâché, a indiqué jeudi le parquet de Charleroi, confirmant une information de SudInfo. La victime serait sortie d'affaire, d'après le parquet.Les secours et la police locale ont été appelé samedi dernier à la suite d'une violente agression. Un homme avait été attaqué par cinq individus à coups de sabre et de machette. "La victime a été touchée aux jambes, au thorax et au visage", avait confirmé le parquet de Charleroi. Plusieurs personnes présentes en rue, dont des SDF, avaient mis en fuite les agresseurs. "Cinq personnes présentes sur place sont montées dans un véhicule et ont pris la fuite." Un suspect avait été identifié et privé de liberté quelques heures plus tard. Présenté devant le juge d'instruction, ce dernier a finalement été relâché. "Il s'est avéré lors de l'examen plus approfondi du dossier qu'il existait très peu d'éléments confirmant son implication dans les faits", a précisé le parquet de Charleroi, confirmant que l'enquête est toujours en cours et que les auteurs sont toujours en fuite. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.