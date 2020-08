Alessio Picariello (Porsche) a terminé 6e ce dimanche des 4 Heures de Spa-Francorchamps, deuxième manche de l'European Le Mans Series. La course a été remportée au classement général par l'Oreca-Gibson de Filipe Albuquerque/Philip Hanson (Por/G-B).Après une victoire lors de la première course au Castellet, en France, le jeune belge Alessio Picariello (Porsche) n'est pas passé loin de récidiver en catégorie GTE ce dimanche aux 4 Heures de Spa-Francorchamps. Mais alors qu'il était en tête, son équipier Michele Beretta a été victime d'une crevaison à une heure de la fin au Raidillon. S'il a pu s'en tirer, l'équipage Christian Reid/Michele Beretta/Alessio Picariello (All/Ita/Bel) a dû se contenter du 6e rang alors que la catégorie est revenue à la Ferrari de David Perel/Michael Broniszewski/Marcos Gomes (AfS/Pol/Bré). En LMP2 et au classement général, la victoire est revenue à l'Oreca-Gibson de Filipe Albuquerque/Philip Hanson (Por/G-B) après la sortie dans la dernière heure de l'Aurus-Gibson de Roman Rusinov/Mikkel Jensen (Rus/Dan), sa principale rivale aujourd'hui. La lutte pour le podium s'est décidée au sprint avec la 2e place pour l'Oreca-Gibson de James Allen/Thomas Laurent/Alexandre Cougnaud (G-B/Fra/Fra) devant le bolide similaire piloté par Julien Canal/Nicolas Jamin/William Stevens (Fra/Fra/G-B) qui a bénéficié de la crevaison du Français Tristan Gommendy dans l'avant-dernier virage pour monter sur le podium. (Belga)