Alison Van Uytvanck a réussi à accéder au troisième et dernier tour des qualifications du tournoi de tennis WTA Premier de Dubaï, épreuve sur surface dure dotée de 2.794.840 dollars, dimanche. Van Uytvanck, 47e joueuse mondiale et tête de série N.8 des qualifications, a battu au deuxième tour qualificatif la Slovaque Kristina Kucova (WTA 164) 6-4, 7-6 (7/3). La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.Le dernier obstacle à franchir pour Van Uytvanck avant d'atteindre le tableau final sera représenté par la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 59), qui battu l'Italienne Giulia Gatto-Monticone (WTA 149) 6-1, 6-4. Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 81) s'est inclinée face à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 385) sur un double 6-1 au deuxième tour qualificatif. Samedi, Ysaline Bonaventure (WTA 116) a été battue 7-6 (7/2), 2-6, 6-2 par la Chinoise Xinyun Han (WTA 187). Kim Clijsters et Elise Mertens (WTA 19) ont déjà leur place dans tableau final. Pour son retour à la compétition après plus de sept ans d'absence, Clijsters, 36 ans, rencontrera l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16), la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 8) ayant déclaré forfait. Mertens défiera la Chinoise Wang Qiang (WTA 27). Justine Henin détient le record de victoires à Dubaï avec quatre succès (2003, 2004, 2006 et 2007). (Belga)