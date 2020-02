Alison Van Uytvanck s'est aisément qualifiée pour le 2e tour du tournoi de tennis WTA Premier 5 de Doha, sur surface dure et dotée de 2.939.695 dollars, dimanche au Qatar, en écartant en deux manches la Slovène Polona Hercog (WTA 43), 29 ans: 6-2, 6-2 en 63 minutes de jeu à peine.Au deuxième tour (16es de finale), Alison Van Uytvanck, 25 ans, 48e joueuse du monde, sera opposée soit à la Roumaine Sorana Cristea (WTA 70), 29 ans, soit à la Kazakhe Elena Rybakina, 19e mondiale, 20 ans. Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 22), tenante du titre, avait assuré aussi sa place pour le deuxième tour en dominant la Chinoise Qiang Wang (WTA 28) 6-1, 6-2. La numéro 1 belge jouera ensuite contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 31), 28 ans, ou la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 32), 25 ans. Kirsten Flipkens (WTA 83), 34 ans, est la troisième Belge présente dans le tableau final du simple. Sortie des qualifications, grâce à ses succès sur Ysaline Bonaventure et Greet Minnen, elle rencontrera la jeune Ukrainienne de 19 ans, Dayana Yastremska (WTA 29), lundi au premier tour. La gagnante de ce match jouera ensuite contre l'Américaine Sofia Kenin (N.6), 7e mondiale, lauréate de l'Open d'Australie. (Belga)