La chancelière allemande Angela Merkel sera vaccinée vendredi avec le vaccin d'AstraZeneca, a indiqué jeudi le quotidien Die Welt.L'Allemagne et les Pays-Bas ont décidé de restreindre l'usage du vaccin AstraZeneca aux personnes de moins de 60 ans en raison des inquiétudes soulevées par de rares cas de thromboses repérés en Europe. Le Danemark est cette semaine devenu le premier pays à arrêter complètement la vaccination avec le sérum suédo-britannique. Le vaccin AstraZeneca est moins coûteux et plus facile à stocker que ses concurrents puisqu'il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très basse température. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, âgé de 65 ans, s'était déjà fait vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca fin mars, soulignant faire "confiance aux vaccins approuvés en Allemagne" et exhortant ses concitoyens à faire de même. (Belga)