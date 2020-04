Angela Merkel a exhorté l'Allemagne, qui a commencé lundi à alléger ses restrictions, à maintenir sa discipline dans la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, loin encore d'être vaincue, selon elle."Nous sommes au début de la pandémie et nous sommes encore loin d'être sortis de l'auberge", a déclaré lors d'une conférence de presse la chancelière, jugeant qu'il serait "extrêmement dommage de connaître une rechute", qui plus est "en toute connaissance de cause". Depuis lundi, les magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés peuvent rouvrir leurs portes, ainsi que les concessionnaires, vendeurs de vélos, librairies et les zoos. "La situation que nous connaissons est trompeuse", a-t-elle ajouté, précisant que les conséquences des réouvertures de lundi ne pourront être mesurées que dans 14 jours. La chancelière allemande craint de voir les efforts pour contenir la propagation du virus mis à mal si trop peu de personnes respectent les règles de distanciation. "Ce qui compte à présent, c'est de faire preuve de la même discipline qu'à la maison partout ailleurs", a poursuivi Helge Braun, chef de la Chancellerie fédérale. Ce dernier a indiqué que des restrictions seraient réinstaurées si le nombre d'infections venait à augmenter à nouveau. "Je fais confiance au peuple allemand qui, je l'espère fera usage avec prudence de chaque liberté retrouvée." En Bavière, l'une des régions les plus touchées, le port du masque sera obligatoire dans les transports publics et les commerces dès la semaine prochaine. Plus de 142.600 infections ont été enregistrées en Allemagne, ainsi qu'au moins 4.462 décès, selon DPA. (Belga)