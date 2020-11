Alost s'est imposé 3-1 (24-26, 25-22, 26-24, 25-22) sur le terrain de Louvain pour la seule rencontre de la 7e journée d'Euromillions Volley League, le championnat de Belgique de volleyball, samedi.Au classement, les Alostois (12 points) en profitent pour s'emparer provisoirement de la troisième place au détriment de Menin (10 points). Roulers (14 points) occupe toujours la tête devant Maaseik (13 points). Les trois autres rencontres de la 7e journée: Gand-Achel, Maaseik-Waremme et Menin-Roulers ont été reportés à cause de cas positifs au coronavirus à Waremme, Menin et Gand. Les trois clubs sont actuellement en quarantaine. (Belga)