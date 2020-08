L'opération Clean Beach Cup ne se déroulera, cette année, pas de la même façon que les éditions précédentes. Comme le veut la tradition, le premier dimanche du printemps aurait dû marquer le retour des bénévoles sur les plages belges afin de les nettoyer, ce qui ne sera pas le cas cette fois, crise sanitaire oblige. Une alternative numérique sera cependant proposée, ont fait savoir les organisateurs lundi. L'an dernier, 11,5 tonnes de déchets avaient été récoltées sur les plages.A partir du 19 septembre, les bénévoles pourront choisir un emplacement à nettoyer via l'application gratuite "WePlog", et ce entourés de leur propre "bulle", imposée pour endiguer la crise sanitaire liée au coronavirus. Après l'inscription, l'application indique quels coins nécessitent une action. Les participants peuvent également partager des photos et des notes, ainsi que partager l'itinéraire de leur choix via les réseaux sociaux. (Belga)