Amandine Petit, Miss Normandie, a été élue Miss France 2021 dimanche lors d'une émission qui marquait le centenaire des concours de beauté en France et s'est déroulée en l'absence de public au Puy-du-Fou en Vendée.Amandine Petit, blonde aux yeux bleus âgée de 23 ans, est étudiante en Master 1 Management des structures sociales et a été choisie parmi 29 candidates de 18 à 24 ans pour succéder à Clémence Botino (Miss Guadeloupe 2019), Miss France 2020. "La femme moderne c'est une femme forte qui défend de belles valeurs et aujourd'hui en étant là présente devant vous, j'incarne cette femme moderne qui montre à quel point nous allons de l'avant", a déclaré Amandine Petit lors de l'exercice de questions-réponses soumis aux cinq finalistes quelques minutes avant le sacre. Sa première dauphine est Miss Provence, April Benayoum et sa deuxième dauphine est Miss Côte-d'Azur, Lara Gautier. (Belga)