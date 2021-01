Amnesty International appelle Joe Biden à fermer Guantánamo

Amnesty International publie lundi un nouveau rapport qui expose les violations des droits humains passées et actuelles commises au centre de détention de Guantánamo Bay, alors que les premiers placements en détention ont eu lieu il y a bientôt 20 ans. L'organisation estime qu'alors qu'il s'apprête à entrer à la Maison Blanche, le président américain élu Joe Biden a, là, une occasion de fermer Guantanamo, une promesse qu'il avait émise en 2009 alors qu'il était vice-président.Les détentions à Guantánamo ont découlé de la décision d'inscrire la réponse des États-Unis aux attentats du 11 septembre dans le cadre de la "guerre mondiale contre le terrorisme" et de contourner les protections relatives aux droits humains lors de la collecte de renseignements, rappelle Amnesty. Des crimes relevant du droit international, tels que la torture et les disparitions forcées, ont été commis contre des détenus délibérément soustraits à tout examen judiciaire dans les centres secrets gérés par l'Agence centrale du renseignement (CIA), à Guantánamo ou dans d'autres pays, poursuit l'organisation. Ce dernier rapport Amnesty recense toute une série de violations des droits humains perpétrées contre les personnes détenues dans le camp, où les victimes de torture sont détenues pour une durée indéterminée sans bénéficier de soins médicaux adéquats et en l'absence de procès équitables. Les transferts hors du centre sont au point mort et même les prisonniers libérables demeurent incarcérés depuis des années. A la Conférence de Munich sur la sécurité en 2009, Joe Biden, alors vice-président et désormais président élu des États-Unis, avait déclaré: "Nous respecterons les droits de ceux que nous traduisons en justice. Et nous fermerons le centre de détention de Guantánamo Bay", dit encore Amnesty. (Belga)

