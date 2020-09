Anderlecht s'est imposé 2 buts à 0 contre le Cercle Bruges, dimanche, lors de la cinquième journée de la Jupiler Pro League. Devant 6.000 spectateurs, Lukas Nmecha (36e) et Michael Murillo (68e) ont offert à Vincent Kompany sa première victoire en tant que coach principal des Bruxellois.Ognjen Vranjes, titularisé en défense centrale, héritait de la première occasion. Sur un centre de la droite de Jérémy Doku, la tête du Bosnien échouait de peu au-dessus (10e). Alors qu'Anderlecht dominait largement au niveau de la possession, une perte de balle dans l'entrejeu permettait à Anthony Musaba de se présenter devant Van Crombrugge, mais l'attaquant néerlandais dévissait sa frappe (21e). Après une occasion pour Percy Tau (23e), Anderlecht trouvait l'ouverture peu après la demi-heure. Sur une passe de Zakaria Bakkali, la feinte de corps de Tau déstabilisait David Bates, qui arrêtait fautivement l'ailier sud-africain. Des onze mètres, Lukas Nmecha ne tremblait pas (1-0, 35e). À peine cinq minutes plus tard, Musaba envoyait le ballon en tribunes alors qu'il se trouvait en excellente position. En seconde période, Nmecha arrivait un rien trop tard sur un centre de Murillo (63e) puis voyait Didillon repousser sa frappe (66e). Anderlecht doublait la mise grâce à Murillo, isolé devant Didillon grâce à un coup franc joué rapidement par Trebel (68e). Van Crombrugge préservait le zéro au marquoir en remportant son duel avec Ike Ugbo, lancé par Kylian Hazard (73e). Ce dernier tentait un lob audacieux des 50 mètres, mais le ballon terminait à un mètre du but anderlechtois (85e). Anderlecht terminait la rencontre par deux occasions, pour Tau et Yari Verschaeren. Didillon repoussait le tir du premier, le tir du second finissait au-dessus. Anderlecht rejoint le Club Bruges et le Beerschot à la troisième place avec 9 points. Le Cercle compte 6 points. (Belga)