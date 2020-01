Le club de football d'Anderlecht et le fournisseur d'énergie Eneco ont annoncé par communiqué mercredi leur collaboration en vue de proposer aux supporters anderlechtois la possibilité d'investir dans les panneaux solaires installés sur le site du centre de formation du club, à Neerpede. L'ambition du RSC Anderlecht est de devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2025.Au total, 272 panneaux solaires viennent d'être récemment installés sur le toit du centre de formation des jeunes du RSC Anderlecht. Chaque année, les panneaux produiront au moins 20% de la consommation totale d'électricité du club bruxellois de Neerpede, ce qui signifie une économie d'au moins 10.000 euros pour le club sur une base annuelle. "Il est très important d'impliquer nos supporters dans ce processus. Nous voulons sensibiliser les gens à l'environnement et leur apprendre la nécessité d'un air sain. C'est symbolique, mais en même temps très concret", déclare David Steegen, porte-parole du RSCA. Le club entend offrir l'occasion à ses supporters et à ses employés de profiter du retour sur investissement. Ils ont la possibilité de participer au projet par le biais de "crowdlending" (financement participatif sous forme de prêt de particuliers, NDLR). "Si les fans prêtent un montant limité à Eneco pendant 4 ans, ils peuvent bénéficier d'un rendement brut de 4% et récupérer leur investissement initial", explique le communiqué. Le club d'Anderlecht et Eneco prévoient de lever 100.000 euros de capitaux grâce à ce financement participatif. L'investissement minimum est de 50 euros. Au terme de ces quatre années, les noms des investisseurs seront également immortalisés sur l'un des murs du centre de formation. (Belga)