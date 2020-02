La 26e journée de la Jupiler Pro League s'ouvrira vendredi (20h30) par le duel entre Eupen et La Gantoise. La course aux playoffs I sera animée par Malines/Anderlecht (samedi 20h30) et Genk/Standard (dimanche 18h00) alors que le podium sera en jeu lors d'Antwerp/Charleroi (dimanche 14h30).La Gantoise (2e, 49 points) compte neuf points de retard sur le Club Bruges. Les Gantois ont aligné quatre victoires et deux partages lors des six dernières rencontres, ce qui leur permet de se montrer ambitieux à l'approche des playoffs. Le déplacement à Eupen (13e, 26 points) constitue une occasion de poursuivre leur série. Samedi, le leader, le Club Bruges (58 points), recevra Waasland-Beveren (15e, 20 points). Les Brugeois avaient un calendrier compliqué en ce début d'année 2020, marqué par quatre déplacements en cinq matchs. Avec deux victoires et trois partages, ils ont réussi à garder à bonne distance leurs poursuivants. De son côté, Waasland-Beveren n'est pas encore sauvé: le Cercle Bruges, dernier et actuellement relégué, est en effet revenu à six longueurs. La lanterne rouge (14 points) se rendra à Saint-Trond (10e, 32 points) à 20h00. Dans le même temps, Ostende (14e, 25 points) recevra Courtrai (12e, 29 points). A 20h30, Anderlecht abattra l'une de ses dernières cartes dans la course au top-6. Les Bruxellois se rendront à Malines. Les deux équipes sont côte à côte au classement avec 34 points, tout comme Zulte Waregem, à trois longueurs de Genk (qui joue jeudi en match d'alignement à l'Antwerp). Alors qu'il restera quatre journées encore à disputer ensuite, le battu sera probablement écarté définitivement de la lutte pour le dernier ticket des playoffs alors qu'un partage n'arrangera personne. Anderlecht (7 sur 9) aborde ce match capital dans de meilleures conditions que Malines, battu lors de ses quatre dernières sorties. Dimanche, à 14h30, Charleroi (3e, 47 points) rendra visite à l'Antwerp (4e, 45 points, un match de moins) dans l'une des affiches de la journée. Notons que Charleroi pourrait valider mathématiquement sa place en playoffs I à l'issue de cette journée. A 18h00, le Standard (5e, 42 points) se déplacera à Genk (6e, 37 points, un match de moins). Là aussi, les playoffs seront dans toutes les têtes: les Liégeois ont la possibilité de se mettre à l'abri et d'éviter toute mauvaise surprise en vue de la fin du championnat. Genk veut lui repousser les assauts du trio Zulte Waregem/Malines/Anderlecht. Enfin, à 20h30, Zulte Waregem et Mouscron (11e, 30 points) mettront un terme à cette journée. (Belga)