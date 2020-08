Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté le Grand Prix d'Autriche, le quatrième rendez-vous de la saison, sur le circuit de Spielberg en Autriche dimanche, décrochant par la même occasion sa première victoire de la saison.L'Italien a devancé l'Espagnol Joan Mir (Suzuki Ecstar) et l'Australien Jack Miller (Pramac Racing). Brad Binder (Red Bull KTM), vainqueur la semaine dernière à Brno, termine à la quatrième place devant l'Italien Valentino Rossi (Yamaha MotoGP). Le Français Fabio Quartararo (Yamaha SRT) a terminé à la huitième place et reste en tête du classement des pilotes avec 67 points. Andrea Dovizioso (56 points) grimpe à la deuxième place devant l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha MotoGP) qui compte 48 points. La course a également été interrompue à la suite d'un accident entre l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et le Français Johann Zarco (Ducati-Avintia). Leurs motos se sont désintégrées en rebondissant sur la piste devant d'autres coureurs. Morbidelli, resté au sol, a été évacué sur une civière mais a ensuite été montré par les caméras de télévision en train de marcher, soutenu par le personnel médical. En Moto 2, la course, remportée par l'Espagnol Jorge Marques, a également été marquée par un incident. Peu après le premier départ, Enea Bastianini a été victime d'un highside (perte du contrôle de l'arrière de la moto) et a chuté à la sortie d'un virage. La moto de l'Italien, restée en milieu de piste, a ensuite été percutée de plein fouet par le Malaisien Hafyzh Syahrin. En début de journée, le Belge Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) a abandonné après une chute. La course a été remportée par l'Espagnol Albert Arenas. La sixième manche du MotoGP est prévue le week-end prochain toujours sur le circuit de Spielberg en Autriche. (Belga)