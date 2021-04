Angela Merkel a reçu vendredi une première dose du vaccin anti-Covid du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, a annoncé le porte-parole du gouvernement allemand."Je suis contente d'avoir reçu aujourd'hui (vendredi) ma première dose avec AstraZeneca", indique la chancelière allemande, citée dans un tweet de Steffen Seibert qui publie aussi le certificat de vaccination. "Je remercie tous ceux qui participent à la campagne de vaccination - et tous ceux qui se font vacciner", ajoute dans ce tweet Mme Merkel, pour qui "se faire vacciner est la clé pour sortir de la pandémie". La chancelière, âgée de 66 ans, entre dans la catégorie d'âge du public éligible à la vaccination par le sérum anglo-suédois. Ce vaccin anti-Covid, dont l'utilisation avait un temps été suspendue mi-mars, est en effet restreint en Allemagne aux plus de 60 ans, en raison de rares cas de thromboses repérés en Europe. Au 2 avril, il y avait 42 cas répertoriés de thrombose veineuse cérébrale en Allemagne après une vaccination AstraZeneca. Dans 35 cas, il s'agit de femmes de 20 à 63 ans et 8 personnes sont décédées. Le ministre des Finances et candidat social-démocrate à la chancellerie aux élections du 26 septembre, Olaf Scholz, devait lui aussi recevoir vendredi une dose de ce vaccin. Le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a lui aussi reçu une première dose de ce vaccin au début du mois. Environ 15,3 millions de personnes en Allemagne avaient reçu vendredi au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. (Belga)