Anne Zagré a pris la 4e place du 60 m haies du meeting d'athlétisme en salle de Dusseldorf, 2e étape du World Athletics Indoor Tour, dimanche en Allemagne. La Bruxelloise, dont le record personnel est de 7.98, a signé un chrono de 8.14, à 4 centièmes du miminum demandé pour l'Euro indoor de Torun (8.10).Eline Berings, qui détient le record de Belgique en 7.92 depuis l'Euro en salle 2009, a terminé 5e en 8.22 dans une course remportée par la Néerlandaise Nadine Visser en 8.00. Michael Obasuyi (RP: 7.68) a couru le 60 m haies messieurs en 7.77, le minimum européen étant de 7.71. Il a terminé 3e derrière le Polonais Damian Czykier (7.64) et l'Américain Aaron Mallett (7.64). Au saut à la perche, Ben Broeders espérait réussir le minimum pour l'Euro (5m72) pour sa première sortie de l'année, mais les choses ont mal tourné pour le perchiste belge. Après avoir franchi 5m37, le recordman de Belgique (5m80) a dû abandonner à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. L'Euro en salle aura lieu du 5 au 7 mars à Torun, en Pologne. (Belga)