L'Italien Antonio Cairoli (KTM) a remporté le Grand Prix d'Emilie Romagne en MXGP, 8e des 17 épreuves du championnat du monde de motocross, dimanche à Faenza et prend la tête du classement général.Vainqueur de la première manche (devant Cairoli), l'Espagnol Jorge Prado (KTM), encore leader dans la seconde, a craqué pour terminer 6e seulement de la seconde et prendre la 3e place du Grand Prix. Le Sicilien l'emporte devant le Slovène Tim Gajser (Honda). Côté belge, Clément Desalle (Kawasaki) a fini 8e (9e et 7e), Jeremy Van Horebeek (Honda) 12e (12e et 11e) . Blessé à la nuque la semaine dernière, le leader du championnat le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) était absent et manquera aussi les trois rendez-vous suivant en Italie. Il doit céder sa première place au général à Cairoli (285 points). Gajser le dépasse aussi avec 278 points. Herlings est resté avec 263 unités. Clément Desalle pointe à la 10e place (194) et Jeremy Van Horebeek est 12e (141). En MX2, Jago Geerts (Yamaha) s'est imposé devant le Français Tom Vialle (KTM) et le Danois Thomas Kjer Olsen (Husqvarna). Geerts est actuellement deuxième du général derrière Vialle. Les trois prochains Grands Prix vont se dérouler en Italie, à Mantoue cette fois, avec le GP de Lombardie le 27 septembre, le GP de la Ville de Mantoue le 30 septembre et le GP d'Europe le 4 octobre. Après un rendez-vous en Espagne à Intu Xanadú Arroyomolinos le 11 octobre, trois courses sont prévues à Lommel les 18, 21 et 25 octobre. Jeffrey Herlings espère alors pouvoir être de retour pour tenter tout de même d'aller chercher un second titre mondial. (Belga)