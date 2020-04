Les géants technologiques Apple et Google ont annoncé vendredi un "effort conjoint" visant à permettre l'utilisation de la technologie "Bluetooth" dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. L'idée est de faciliter le suivi des personnes infectées, dans le respect de la vie privée et du consentement des personnes, assure-t-on."La proximité avec des personnes infectées contribuant à la transmission du Covid-19, les autorités sanitaires publiques ont identifié le suivi des contacts humains (appelé aussi "contact tracing") comme un outil précieux pour aider à contenir sa propagation", rappellent d'emblée les deux groupes. Des autorités de santé publique, des universités et des ONG de premier plan dans le monde ont dès lors travaillé au développement d'une technologie de suivi des contacts sur des bases volontaires. "Pour poursuivre cette approche", Apple et Google prévoient de lancer "une solution complète qui comprend des interfaces de programmation d'applications (API) et une technologie au niveau du système d'exploitation pour aider à activer le suivi des contacts." Vu l'urgence de la situation, cette solution sera mise en oeuvre en deux étapes. En mai, Apple et Google publieront des API qui permettront l'interopérabilité entre les appareils Android et iOS (les principaux systèmes d'exploitation pour smartphone) dans l'utilisation des applications des autorités de santé publique. Ces applications officielles seront disponibles pour les utilisateurs en téléchargement via leurs boutiques d'applications respectives. Dans un second temps, c'est-à-dire "dans les mois à venir", Apple et Google travailleront à l'élaboration d'une plate-forme de suivi des contacts plus large basée sur "Bluetooth". "Il s'agit d'une solution plus robuste qu'une API, qui permettrait à davantage de personnes d'y participer, si elles choisissent d'y adhérer, ainsi qu'une interaction avec un écosystème plus large d'applications en lien avec les autorités sanitaires gouvernementales", explique-t-on. Les deux géants technologiques assurent que "la transparence et le consentement des utilisateurs sont de la plus haute importance dans cet effort", et que cette fonctionnalité sera développée "en consultation avec les parties prenantes concernées." "Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les responsables de santé publique, nous espérons nous appuyer sur le puissance de la technologie pour aider les pays du monde entier à ralentir la propagation du Covid-19 et à accélérer le retour à la vie normale", concluent Apple et Google. (Belga)